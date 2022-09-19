В Ростовской области мужчина выкрал из подъезда велосипед. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростовской области местного жителя заподозрили в краже велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В волгодонской отдел полиции обратилась 20-летняя дончанка и сообщила, что кто-то похитил оставленный ей в подъезде велосипед. Общая стоимость похищенного составила 20 тысяч рублей.

Правоохранители занялись поисками злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Зимовниковского района. Ранее он уже был судим за кражу. Он рассказал, что пробрался в подъезд, сломал трос, которым был привязан велосипед и скрылся с двухколесным транспортом. Полицейским удалось изъять его и вернуть законной владелице.

- По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отмечается в сообщении.

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По факту возбуждено уголовное дело.