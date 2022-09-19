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Общество19 сентября 2022 18:19

Краснодарский железнодорожный вокзал обогнал ростовский по количеству перевезенных пассажиров

За основу брался период с января по август 2022 года
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Краснодарский железнодорожный вокзал обогнал ростовский по количеству перевезенных пассажиров.

Краснодарский железнодорожный вокзал обогнал ростовский по количеству перевезенных пассажиров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский железнодорожный вокзал "Краснодар-1" обогнал «Ростов-Главный» по количеству перевезенных пассажиров. За основу аналитики взяли период с января по август 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Наибольшее число пассажиров отправлялось из Адлера. За полгода поездами оттуда уезжали более 3,4 миллиона человек. С сочинского вокзала выехали ровно 3,4 миллиона пассажиров. На третьем месте по перевозкам оказался Краснодар. С его вокзала уехали более 2,3 миллиона человек.

«Ростов-Главный» занял лишь четвертую позицию. Число пассажиров севших на поезд в Ростове составило 2,3 миллиона человек.

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