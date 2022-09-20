В Ростовской области аэропорт Платов останется закрытым до 28 сентября

Ограничения на полеты продлили в Росавиации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области снова продлили режим ограничения на прием и отправление пассажирских самолетов. Аэропорт Платов останется закрытым до 28 сентября. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Напомним, кроме донской столицы, рейсы временно не принимают еще в 10 городах: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте.

Из-за закрытых аэрогаваней перевозчикам рекомендуют использовать альтернативные маршруты. Остальные воздушные узлы работают штатно.

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Но также есть вероятность, что аэропорт откроется только к концу года (подробности)