В Ростовской области аэропорт Платов останется закрытым до 28 сентября

Ограничения на полеты продлили в Росавиации
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области снова продлили режим ограничения на прием и отправление пассажирских самолетов. Аэропорт Платов останется закрытым до 28 сентября. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Напомним, кроме донской столицы, рейсы временно не принимают еще в 10 городах: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте.
Из-за закрытых аэрогаваней перевозчикам рекомендуют использовать альтернативные маршруты. Остальные воздушные узлы работают штатно.
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