Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 6:54

В Ростове-на-Дону из-за сообщения о гранате эвакуировали многоэтажку

Инцидент произошел в Октябрьском районе донской столицы
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Жители многоэтажки обнаружили гранату. Фото: источник в правоохранительных органах.

Жители многоэтажки обнаружили гранату. Фото: источник в правоохранительных органах.

В многоквартирном доме на улице Горшкова в Октябрьском районе Ростова, в понедельник, 19 сентября, случился переполох из-за сообщения о гранате. Об этом рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Информация о том, что в подъезде дома обнаружена граната Ф-1, поступило на пульт дежурного экстренной службы. Полицейские и саперы среагировали молниеносно. Они выехали на место и эвакуировали несколько десятков собственников квартир.

В итоге выяснили, что тревога была ложной — граната представляла собой муляж, не представляющий опасности для жизни. Стражи порядка похвалили жильцов за бдительность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В многоквартирном доме в Ростове нашли гранату

Всех жильцов пришлось эвакуировать (подробнее)