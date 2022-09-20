В Ростове-на-Дону из-за сообщения о гранате эвакуировали многоэтажку

Жители многоэтажки обнаружили гранату. Фото: источник в правоохранительных органах.

В многоквартирном доме на улице Горшкова в Октябрьском районе Ростова, в понедельник, 19 сентября, случился переполох из-за сообщения о гранате. Об этом рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Информация о том, что в подъезде дома обнаружена граната Ф-1, поступило на пульт дежурного экстренной службы. Полицейские и саперы среагировали молниеносно. Они выехали на место и эвакуировали несколько десятков собственников квартир.

В итоге выяснили, что тревога была ложной — граната представляла собой муляж, не представляющий опасности для жизни. Стражи порядка похвалили жильцов за бдительность.

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