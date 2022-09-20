В Ростове стая бродячих набросилась на ребенка на Зеленом острове. Фото: "Это Ростов".

В Ростове стая бродячих собак набросилась на гуляющего ребенка. Об этом рассказала его мать в одном из городских пабликов в социальной сети.

- Почему, гуляя с детьми в парке на Зеленом острове, родители должны опасаться, что стая бездомных собак может смело кинуться на кого угодно, будь то ребенок, будь то взрослый?! - высказала свое негодование ростовчанка.

Женщина рассказала, что в воскресенье, 18 сентября, на ее ребенка набросилась стая собак. Но его удалось спасти прохожим, которые распугали свору. Ростовчанку очень заинтересовал вопрос, почему никто не следит за ситуацией с бездомными собаками в городе.

Подписчики не смогли остаться равнодушными к произошедшему и оставили под постом множество комментариев.

"Люди сами виноваты наиграются с животными и выбрасывают как ненужный хлам. От этого и размножение, и стаи собираются", "Я был сегодня там, они просто так не накинутся. Если только мимо другая собака не пройдет", "Не гуляйте там, где вы видите собак, все просто. Теперь в следующий раз туда не пойдете, все познается в сравнении", "Собаки не виноваты, что их всех выкидывают на улицу, а потом вы приходите на их территорию. Это животные все-таки. А вы, видимо, начинаете об этом забывать", - высказали свое мнение подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Сельмаше агрессивная стая собак держит в страхе местных жителей.

Четвероногие пытались растерзать бродячего пса, и теперь ростовчане боятся, что напасть могут и на людей.