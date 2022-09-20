В Ростове официально скрепили свои отношения донские машиностроители и Центр опережающей профессиональной подготовки

На Дону было подписано важное соглашение. Фото: официальная страница Лидии Новосельцевой в соцсетях

В Ростове, на площадке XVI международной конгресс выставки «Молодые профессионалы. Перезагрузка. Новая система подготовки кадров» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» и Центра опережающей профессиональной подготовки Ростовской области.

Как рассказала депутат гордумы, заместитель председателя регионального отделения «Союза машиностроителей» Лидия Новосельцева, документ

официально закрепляет давно сложившиеся крепкие деловые связи донских машиностроителей с ЦОПП.

Совместная работа организаций касается сферы подготовки и реализации образовательных проектов и профориентации.

- Сотрудничество сторон также направлено на информационное взаимодействие в области образования и на дальнейшее расширение партнерских отношений в части разработки совместных акций по профориентации.

Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения возможностей, развития и взаимовыгодного сотрудничества, - прокомментировала Лидия Новосельцева.