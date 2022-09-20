МЧС: в Ростове на Советской с жилого здания рухнули два балкона

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и ЖКХ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове на Советской, 59 обрушился балкон. Во время ЧП никто не пострадал, специалисты уже устраняют последствия случившегося. Об этом утром 20 сентября журналистам рассказали в пресс-службе управления МЧС.

- Все произошло вчера, 19 сентября, около 8 часов утра. С 3 этажа рухнул аварийный балкон, это повлекло за собой обрушение балкона на 2 этаже. После этого на месте происшествия выставили ограждение. Устранением последствий занялись службы ЖКХ, - сообщили в ведомстве.

Добавим, судя по открытым источникам, речь идет о многоквартирном доме 1926 года постройки. Это 5-этажка с деревянными перекрытиями. Здание находится в центре города, вблизи пешеходной аллеи и проезжей части.

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