Мэрия Ростова объяснила свалку на Военведе исчерпанностью контракта

Огромная свалка образовалась на улице Таганрогской на Военведе. Фото: Военвед-инфо.

В Ростове ликвидировать свалку на Таганрогской улице на Военведе невозможно из-за исчерпанности контракта с подрядчиком. Такой ответ на свою жалобу в соцсетях получили жители района от пресс-службы горадминистрации.

- В настоящее время в рамках заключенного муниципального контракта выполнить работы по ликвидации свалочного очага по адресу улица Таганрогская, 139/11 не представляется возможным в связи с тем, что объем свалочных очагов, заложенный в контракт, исчерпан, - пояснила в комментариях начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ мэрии Ростова Мария Петрова.

По ее словам, работы по ликвидации свалки будут выполнены при условии выделения дополнительного бюджетного финансирования. Дополнительную информацию жителям района нужно будет подождать до 5 октября.

В комментариях к посту с видеозаписью, на которой запечатлена свалка, жители района осудили замену мульд на маленькие мусорные баки и попросили вернуть большие жбаны.

- Верните большие мульды для мусора, - обращаются жильцы соседних домов. - Эти мелкие и стали источниками свалок. В большие все прекрасно помещалось.

Как отмечают некоторые комментаторы, в месяц за вывоз мусора они платят по 800 рублей с квартиры. Однако им непонятно, куда эти деньги идут, если мусор все же не вывозят.

Другие жители района отметили, что схожая проблема со свалками наблюдается и по другим адресам: Оганова, 10, Оганова, 11, Тимошенко 20/1 и Таганрогская, 126, что около поликлиники. И поэтому ситуацию с вывозом мусора надо решать уже комплексно.

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