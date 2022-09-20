Алексей Логвиненко: в Ростове более 700 тысяч человек вакцинировали от коронавируса

Круглосуточно прививки от коронавируса делают в больнице №8 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону от гриппа привились уже 163 тысячи человек, свыше 700 тысяч прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом утром 20 сентября в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сегодня в городе доступно 26 тысяч доз препарата «Спутник V» от COVID-19. Работают 8 мобильных и 25 стационарных пунктов. Круглосуточно прививки от коронавируса делают в больнице №8. Вакцины против гриппа в поликлиниках достаточно: используются препараты «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс» для детей, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, в донской столице также можно вызывать прививочные бригады на предприятия. Заявку следует подавать через колл-центр поликлиники по месту нахождения организации.

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