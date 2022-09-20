«Росэнергоатом» за 42 млн рублей проверит движение земной коры под Ростовской АЭС

Геодезические наблюдения на полигоне Ростовской АЭС будут проведены в три этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский концерн по производству электрической и топливной энергии на атомных станциях ищет подрядчика на проведение геодинамического мониторинга современных движений земной поверхности геодезическими методами в районе и на площадке размещения Ростовской АЭС. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик выполнения работ оценил данные услуги в сумму 41 998 049 рублей. Обследование должно быть проведено в соответствии с требованиями СТО 95 12031-2017 «Геодезический мониторинг современных движений земной поверхности на локальных геодинамических полигонах атомных станций.

Геодезические наблюдения на полигоне Ростовской АЭС будут проведены в три этапа. Для начала проведут анализ архивных материалов по геологическому строению, геоморфологическим условиям, тектоническому строению, сейсмологическим условиям ближнего района размещения Ростовской АЭС в радиусе 30 километров. Потом будет выполнена дозакладка трех глубинных и семнадцати грунтовых реперов, и восемь плановых пунктов спутникового координирования. Далее будут восстановлены четыре поврежденные реперы.

Подобный цикл геодезических наблюдений за современными движениями земной поверхности будут проводиться ежегодно. Полученная информация будет анализироваться с учетом ранее проведенных циклов наблюдений.

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