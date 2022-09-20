Жители Таганрога обратили внимание на неровные рельсы

Недочеты внимательные горожане заметили в районе остановки «Северная площадь». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге местные жители обратили внимание на неровные рельсы. В городских группах в социальной сети горожане активно обсуждают кривые трамвайные пути. которые укладывают по маршруту №5. Недочеты внимательные горожане заметили в районе остановки «Северная площадь».

В администрации Таганрога ситуацию объяснили тем, что работы еще не завершены. Все недочеты будут исправлены подрядчиком при приемке работ. Все работы по реконструкции трамвайного маршрута строители планируют завершить этой осенью.

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