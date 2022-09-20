В Сальске отечественный автомобиль протаранил забор, водитель скончался. Фото: ГИБДД по РО.

В Сальске случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 20 сентября, около восьми часов утра в районе дома №2 в переулке Транспортном. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Lada-217130 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлический забор с бетонной конструкцией.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия от полученных травм. Травмы также получила 15-летняя пассажирка авто.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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