В Волгодонске мошенники украли у мужчины 300 тысяч рублей

Мужчина доверился и перевел все 300 тысяч рублей на счет мошенника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Волгодонска лишился 300 тысяч рублей после разговора с мошенником. Об этом 20 сентября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 66-летнему мужчине позвонили с неизвестного номера. На другом конце провода представились сотрудником инвестиционной компании. Мошенник без труда вошел в доверие пенсионера и предложил инвестировать деньги в хорошее дело. Мужчина доверился и перевел все 300 тысяч рублей на счет мошенника. Как только он понял, что его обманули, то обратился в полицию с заявлением.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

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(Подробности)