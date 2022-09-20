В массовой аварии в Ростове пострадали два человека. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась массовая авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 19 сентября около восьми часов вечера в районе дома №4 на улице Менжинского. По предварительным данным, 25-летняя водитель автомобиля Kia Picanto ехала в сторону улицы Страны Советов, но нарушила правила перестроения и врезалась в попутный Renault Logan под управлением 40-летнего шофера. От удара французская иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Nissan Micro, за рулем которого была 48-летняя женщина. Который также от удара влетел в попутный Mitsubishi Lancer под управлением 46-летнего водителя.

В результате аварии травмы получили водители Renault Logan и Nissan Micro. Они обратились за медицинской помощью.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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