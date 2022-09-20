Пять кинотеатров на одном аккаунте — Wink представляет акцию «5-в-1» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Цифровой видеосервис Wink проводит акцию «5-в-1» — это отличная возможность оформить единую подписку на пять топовых онлайн-кинотеатров по цене в два раза ниже, чем общая стоимость подключения каждого из них по отдельности. Срок действия акции – до 31 декабря 2022 года. А новые подписчики 2 недели смогут тестировать преимущества предложения бесплатно.

- Подписка «5-в-1» открывает возможность смотреть лучшие проекты пяти онлайн-кинотеатров. Это очень удобно иметь и оплачивать только один аккаунт (на телевизоре, планшете, смартфоне, ноутбуке в любых комбинациях). Эта акция логично вписывается в стратегию развития Wink как цифрового маркетплейса, на котором доступен самый качественный и легальный контент для российского зрителя, — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Обладателям подписки «5-в-1» в общей сложности будет доступно более 50 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также телеканалы. Свои коллекции подписчикам откроют Wink (более 25 тыс. фильмов и сериалов), more.tv (7 тыс. фильмов и сериалов), «Кинопоиск» (самые топовые фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра), Start (5 тыс. фильмов и сериалов), ViP+viju (шесть тематических телеканалов, 1,5 тыс. фильмов и сериалов).

В подписке представлен самый разнообразный контент для детей и подростков — кино, сериалы, мультфильмы, включая как советскую классику, так и популярные новинки.

В дополнение к этому контенту подписчики получают доступ к 167 российским телеканалам (эфирным и тематическим) и услуге «Караоке».

Рекламный ролик акции «5-в-1» доступен на официальном аккаунте Wink в YouTube.

Полные условия проведения акции «5-в-1» опубликованы на сайте видеосервиса Wink.