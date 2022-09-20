Почти 200 тысяч рублей за сорванный отдых в ОАЭ отсудила Ростовчанка

В марте перелет из "Платова" был невозможен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчанка смогла отсудить 188 тысяч рублей за несостоявшийся тур в ОАЭ. Подробностями поделились в Управлении Роспортебнадзора по Ростовской области.

Как рассказали в ведомстве, к ним обратилась ростовчанка с жалобой на потерю крупной суммы денег. Оказалось, что она приобретала турпутевку в Объединенные Арабские Эмираты — поездка должна была состояться в марте этого года. Но закрытие ростовской авиагавани на несколько месяцев повлияло на ситуацию: тур был аннулирован туроператором, при этом деньги за поездку женщине не вернули. При этом другие даты поездки или другой город вылета клиенту не предложили.

- Управлением было подано исковое заявление к туроператору и турагенту о расторжении договора о реализации туристского продукта, - рассказали в донском Роспотребнадзоре. - А также о взыскании стоимости путевки, процентов за пользование этими деньгами, компенсации морального вреда и штрафа за то, что компания добровольно не вернула деньги.

Цена иска составила 188 тысяч 309 рублей.

Договор включал авиаперелет чартерным рейсом из Ростова в Дубай и обратно, но с 24 февраля аэропорт «Платов» закрыт и запреты на полеты регулярно продлеваются Росавиацией.

- По норме закона это существенное изменение обстоятельств: и покупатель, и продавец могли потребовать изменения и расторжения договора, - объяснили в ведомстве. - Суд определяет последствия, исходя из необходимости справедливого распределения понесенных сторонами расходов.

Еще в ходе судебного разбирательства туроператор вернул ростовчанке деньги за путевку, проценты за пользование чужими деньгами, компенсировал моральный вред, и штраф в размере половины от присужденной истцу суммы.

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