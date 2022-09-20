В Ростове утвердили охранные зоны для 4 объектов культурного наследия

Кукольный театр был признан ОКН регионального значения. Фото: сайт донского правительства.

На заседании правительства Ростовской области приняты проекты постановлений об установке охранных зон четырех объектов культурного наследия, которые находятся в донской столице. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Также были утверждены требования к строительству в границах территорий данных зон. Проекты по установлению охранных зон разработаны за внебюджетные средства. В число ОКН федерального значения вошел «Мемориальный комплекс «Сурб-Хач», связанный с жизнью деятелей армянской культуры М. Налбандяна, Р. Патканяна и А. Аламдаряна. Объектами культурного наследия регионального значения стали здание Ростовского театра кукол с мозаичным панно на западном фасаде, Доходный дом Ф.-Р.Г. Рамма» и здание высшего начального училища».

По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, охранные зоны ОКН помогают обеспечить сохранность объекта в его историческом ландшафтном окружении, устанавливая особый режим использования земель и земельных участков, направлено на их сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды. Такой режим ограничивает хозяйственную деятельность и запрещает строительство.

Так, в границах охранной зоны объекта запрещается строить капитальные здания, транспортные магистрали, развязки и прочие наземные инженерные сооружения. Также нельзя устанавливать вышки сотовой связи, прокладывать инженерные коммуникации надземным способом. Нарушителям этих требований грозит штраф до 5 миллионов рублей.

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