В Азове местный подросток предстанет перед судом по обвинению в грабеже

Подозреваемый отобрал у подростка деньги и мобильный телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азове завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня, который подозревается в краже мобильного телефона и денег у подростка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

По версии следствия, в августе текущего года подозреваемый, находясь на улице Макаровского в Азове, подошел к ранее незнакомому 15-летнему подростку и, применив физическую силу, отобрал у того деньги и мобильный телефон. После чего нарушитель скрылся с места преступления.

Будучи задержанным, он свою вину в совершении преступления признал, а причиненный ущерб возместил. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Таганрога украл в пункте выдачи телефон за 60 тысяч рублей

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело (подробнее)