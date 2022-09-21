На ремонт станичной дороги в Ростовской области потратят более 2,4 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из донских станиц отремонтируют автомобильную дорогу. На эти нужды планируется потратить более 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Цимлянского района. Все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки. В настоящее время конкурсная комиссия занимается определением победителя. Ему предстоит отремонтировать автомобильную дорогу по улице Молодежной в станице Калининской Калининского сельского поселения, Цимлянского района. Речь идет об участке дороги от переулка Майского в сторону переулка Западного.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 3 октября по 28 ноября.

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Средства выделят из регионального и местного бюджетов.