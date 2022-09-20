Жителю Таганрога грозит до 7 лет за предложение помочь купить водительские права

Откликнувшемуся мужчине обвиняемый пообещал выступить посредником в передаче взятки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге перед судом предстанет 29-летий местный житель, опубликовавший в интернете объявление с предложением помочь купить водительские права. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.

По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый разместил в интернете предложение оказать содействие в получении водительского удостоверения за денежное вознаграждение. Откликнувшемуся мужчине обвиняемый в ходе личной встречи пообещал выступить посредником в передаче взятки сотруднику правоохранительного органа.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками отдела в Таганроге УФСБ по Ростовской области. Сейчас задержанный таганрожец обвиняется в совершении преступления «обещание или предложение посредничества во взяточничестве». Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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