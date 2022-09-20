76 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях Ростовской области за лето

Дети и подростки отдохнули в 855 лагерях и оздоровительных учреждениях региона Фото: Артем КИЛЬКИН

За лето в 855 лагерях Ростовской области отдохнули более 76 тысяч детей, из которых 20,6 тысячи находятся в социально-незащищенной группе и еще 1505 ребят с инвалидностью или ограничениями здоровья. Эти итоги озвучили в управлении Роспотребнадзора.

- Выраженный оздоровительный эффект получили 97% детей, слабый оздоровительный эффект - 2,5%. Отдых не оказал какого-либо влияния в 0,5% случаев, - отметили в ведомстве.

В течение всего периода специалисты постоянно следили за работой лагерей. Несанкционированных мест отдыха не обнаружили, однако некоторые нарушения все же были.

Проверки показали более 1500 санитарных недочетов в 617 лагерях: 1% - нарушения при размещении детей, 26% - проблемы с организацией питания, 36% - претензии по содержанию помещений. В итоге было составлено 620 административных протоколов на общую сумму в 1161,500 тыс. рублей.

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