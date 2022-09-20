В Таганроге светофор на Чехова отключили до четверга

Светофор не работает с 20 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области жителей Таганрога предупреждают об отключении светофора на пересечении Чехова и Смирновского - техника не будет работать до четверга. Это информация МКУ «Благоустройство».

- Отключение произвели с 20 по 22 сентября из-за работ по замене опор воздушных линии, - говорится в сообщении.

Дорожное движение «будет осуществляться по дорожным знакам приоритета». Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными на этом участке пути.

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Фотографии с места происшествия в сети опубликовали очевидцы (подробности)