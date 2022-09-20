В Ростове майор полиции получил срок за миллионную взятку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудили бывшего оперативника за получение крупной взятки. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Полицейский проводил проверку в отношении работников частного медцентра. Медиков подозревали в мошенничестве при проведении медосмотров. Правоохранитель пообещал им, что за денежное вознаграждение может прекратить проверку. За свои услуги он попросил миллион рублей. При получении взятки злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». С работы он незамедлительно был уволен. Во время расследования экс-правоохранитель находился под стражей.

Суд вынес приговор. Мужчину приговорили к двухмиллионному штрафу. А также в течение двух лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

- Сторона обвинения пыталась обжаловать приговор. Однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменений, - отметили в ведомстве.

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