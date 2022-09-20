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Общество20 сентября 2022 18:47

Главу сельского поселения в Ростовской области наказали за отсутствие ответа на обращение местного жителя

На него был наложен административный штраф
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Главу сельского поселения в Ростовской области наказали за отсутствие ответа на обращение местного жителя.

Главу сельского поселения в Ростовской области наказали за отсутствие ответа на обращение местного жителя.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кагальницком районе прокуратура проверила соблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Проверка была проведена после поступившего обращения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что администрация Калининского сельского поселения не обратила внимание на часть доводов в обращении одного из местных жителей. Кроме того, дончанин так и не получил ответа на свое письмо. Прокуратура внесла представление. После его рассмотрения нарушения устранены. Мэрия рассмотрела все доводы и направила соответствующий ответ.

- По постановлению прокурора глава органа местного самоуправления привлечен судом к административной ответственности по статье "Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан". Наложен административный штраф, - отмечается в сообщении.

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