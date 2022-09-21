В Ростовской области подует ветер со скоростью 50 километров в час. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове усилится ветер. Такой прогноз дали сотрудники местного Гидрометцентра.

Синоптики сообщили, что погода в регионе будет стоять облачная, местами по области могут пройти небольшие дожди, в отдельных районах ожидаются ливни.

- Ночью и утром местами туман. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный, - отмечается в сообщении.

Скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду, при грозе порывы увеличатся до 12-14 метров в секунду (или 50 километров в час). Температура воздуха ночью будет составлять +11…+16 градусов, в северных районах температура упадет до +5 градусов; днём потеплеет до +18…+23 градусов, а по югу столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

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Ветер усилится до 22 метров в секунду.