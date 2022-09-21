Две яркие вспышки в небе ростовчане приняли за НЛО. Фото: "Западный Ростов-на-Дону • News".

В Ростове горожане минувшей ночью заметили необычное свечение в небе. Вспышки горожане приняли за неопознанный летающий объект. Снимки возникших в небе точек были опубликованы в одном из городских пабликов в социальной сети.

- Две точки видны в небе примерно над Малиновского. Снято с ул. Зорге. Что это может быть, кто-нибудь в курсе? - поинтересовался автор видеозаписи.

Жители западного микрорайона увидели в небе над высотками две странных точки. Что это могли быть за огоньки, остается только догадываться. Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и оставили под постом несколько комментариев.

"Это то, что отключило нам свет сейчас", "Это пришельцы", "На Левенцовке видел раза три", - написали ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НЛО заметили в небе над Батайском.

Неопознанный летающий объект попал на камеру во время съемки грозы.