В доме культуры села Кутейникова Ростовской области завершается капремонт

В 2021 году в ДК была заменена кровля здания, установлены окна и смонтирована система отопления. Фото: сайт донского правительства.

В селе Кутейникова Ростовской области завершаются ремонтные работы в СДК, который был поврежден в 2017 году во время урагана. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

В результате непогоды дом культуры получил значительные повреждения фасада и кровли. Примечательно, что с 1967 года в ДК капремонт ни разу не проводился. Отметим, что нынешний ремонт здания проводился в течение 2021-2022 годов в рамках реализации нацпроекта «Культура». Всего на эти цели было предусмотрено более 21,9 миллиона рублей, в том числе 17,4 миллиона рублей из федерального бюджета.

Так, в 2021 году была заменена кровля здания, установлены окна, смонтирована система отопления, проведена электропроводка, выполнена штукатурка стен байрамикс. В 2022 году было произведено устройство потолка «Армстронг», на пол уложен керамогранит, установлены двери, светильники. В стадии завершения облицовка наружных стен здания и благоустройство территории. ДК оснащен новыми креслами и звукотехнической аппаратурой на сумму более 3,6 миллиона рублей.

После ремонта ДК будет обслуживать сразу 7 населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения Чертковского района, в которых проживает 1300 человек. Главной достопримечательностью для них является сельский ДК 1967 года постройки площадью более 900 квадратных метров. В ДК функционирует 14 клубно-досуговых формирования различных направлений, в которых принимают участие 266 человек.

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