В Ростовской области сотрудницу Минпрома арестовали по подозрению в мошенничестве

Решение о домашнем аресте вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области под домашний арест отправили начальницу отдела координации работы предприятий нефтегазовой отрасли Минпрома региона. Подозреваемая пробудет под арестом до ноября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда донской столицы.

- По части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 5 ноября. Также на этот же срок задержали директора представительства одной из газовых компаний, - прокомментировали в инстанции.

Напомним, предварительно, глава компании действовал вместе с чиновницей и еще несколькими неустановленными лицами. Нарушители в 2020 году предоставили в Минпром ложные сведения на получение субсидии, которая якобы должна была возместить затраты по строительству заправки. Через время по подложным документам была одобрена выплата в 36,2 млн рублей.

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