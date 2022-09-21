Что известно о погибших при пожаре в частном доме в Ростовской области

Жертвами возгорания стали двухмесячный и четырехлетний малыши. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В пожаре, который утром 21 сентября охватил частный дом в хуторе Астахов Боковского района Ростовской области, погибли два ребенка — двухмесячная девочка и четырехлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, при возгорании частного дома на улице Садовая, 33, также пострадали девятнадцатилетняя женщина, двадцатипятилетний мужчина и еще один ребенок - трехлетняя девочка. Они были доставлены в больницу.

Напомним, сообщение о возгорании поступило около восьми часов утра. Локализовать пламя удалось быстро — уже в 8:18. Однако полностью потушить пожар спасатели смогли лишь в 8:40. на тот момент огнем было охвачено 70 квадратных метров строения.

Во время работ на месте пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших детей. Тушением пожара занимались от МЧС 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

Сейчас устанавливаются причины ЧП.

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Сообщение о возгорании поступило 21 сентября в 8:02 утра. По данным ведомства, пожар произошел в частном доме на улице Садовой (подробности)