На месте пожара в частном доме в Ростовской области обнаружили тело третьего погибшего ребенка

Третьим в пожаре погибшим ребенком стала годовалая девочка. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области.

При работе на месте пожара в хуторе Астахов Боковского района Ростовской области спасатели обнаружили тело третьего погибшего ребенка. На пепелище была найдена годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Как ранее сообщалось, сначала пожарным удалось обнаружить тела двух детей — двухмесячной девочки и четырехлетнего мальчика. Их родителей — девятнадцатилетнюю маму и двадцатичетырехлетнего папу — удалось спасти. Также осталась в живых трехлетняя девочка. Они были доставлены в местную больницу.

Как отмечают в МЧС по Ростовской области, возгорание началось рано утром в среду, 21 сентября. Спасатели узнали о пожаре только в 8:02, а потушить пламя смогли к 8:40. На месте работали 11 пожарных и 4 единицы техники.

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