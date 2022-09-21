Слушания должны состояться уже в конце сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело депутата из Ростовской области дошло до суда, слушания должны состояться уже в конце сентября в Семикаракорском районном суде. Эту информацию опубликовали на сайте инстанции.

Известно, что подозреваемый ответит перед законом по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Речь идет о разбирательствах из-за некачественного жилья, которое получили дети-сироты.

По версии Следкома, в 2014 году чиновник и по совместительству руководитель строительной фирмы заключил контракты на возведение жилья, в том числе квартир для детей сирот.

Однако, как выяснилось позже, в документах были изменены требования к техническим и функциональным характеристикам домов. В итоге качество построенных объектов оказалось хуже заявленного. Ущерб бюджету составил 1,2 млн рублей. После этого завели дело, депутат был заключен под стражу.

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