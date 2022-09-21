Дорожные компании из Ростовской области обвинили в картельном сговоре на 20 млрд рублей

Речь идет о нарушениях при закупках в сфере ремонта и содержания дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области несколько дорожных организаций заподозрили в картельном сговоре, также проверяется еще одно волгоградское предприятие. Возбуждено дело, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

- Основанием для разбирательств послужили материалы внеплановых проверок, проведенных в 2021 году. Именно тогда выявили признаки нарушений при проведении торгов, - пояснили в ведомстве.

Предварительно, в надзорном ведомстве узнали о несоблюдении закона «О защите прав конкуренции» при закупках в сфере ремонта и содержания дорог. Общая сумма контрактов по 93 тендерам может составить свыше 20 млрд рублей. Добавим, если нарушение подтвердят компаниям грозят оборотные штрафы.

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