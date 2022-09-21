В Ростовской области руководитель стройкомпании обвиняется в мошенничестве

Застройщик привлек для строительства жилых домов стороннюю организацию, снизив качество строительства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель строительной компании в городе Семикаракорске Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, во время выполнения контракта о строительстве трех многоквартирных домов он нанял стороннюю организацию и снизил требования к качеству и техническим характеристикам объекта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

По данным следствия, в 2014 году обвиняемый заключил муниципальные контракты с администрацией Семикаракорского района на участие в долевом строительстве трех многоквартирных домов в Семикаракорске в целях приобретения 12 квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Используя мошенническую схему, направленную на хищение бюджетных средств, обвиняемый привлек для строительства жилых домов стороннюю организацию. При этом договор был заключен на меньшую стоимость, чем это было предусмотрено муниципальным контрактом. Также были изменены требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам объекта строительства.

В результате при строительстве жилых домов были допущены нарушения и несоответствия выполненных объемно-планировочных и конструктивных решений, а администрации Семикаракорского района причинен ущерб. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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