Следствие возбудило уголовное дело о гибели детей в пожаре в Ростовской области

Дело было возбуждено по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Шолоховский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Ростовской области возбудил уголовное дело о гибели трех детей при пожаре в частном доме в хуторе Астахов Боковского района. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ростовской области.

Дело было возбуждено по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Сейчас следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия. Для координации их работы на место происшествия выехал заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Ростовской области Александр Кондратенко.

Напомним, о возгорании в частном доме на улице Садовой стало известно в среду, 21 сентября, в восемь утра. Уже в 8:18 открытое горение удалось локализовать, а ликвидировать пожар в доме огнеборцы смогли в 8.40. При обследовании места пожара были найдены тела двух погибших — двухмесячной девочки и четырехлетнего мальчика. В доме также находились 19-летняя мама и 25-летний папа, а также трехлетняя девочка. Их доставили в больницу. В 10:39 в МЧС сообщили, что на месте пожара было обнаружено тело третьего ребенка — годовалой девочки.

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