Чиновницу Минпрома Ростовской области арестовали по подозрению в мошенничестве

Сотрудницу министерства задержали по статье о мошенничестве
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове-на-Дону под домашний арест отправили начальницу отдела донского министерства промышленности и энергетики Светлану Ким. Об этом со ссылкой на Ленинский районный суд донской столицы передает «Интерфакс».
- Подозреваемая находится под домашним арестом до 5 ноября, - говорится в сообщении.
Предварительно, чиновницу задержали по статье о мошенничестве. Ранее уголовное дело завели из-за необоснованного выделения субсидии в размере 36 млн рублей на строительство заправки в Ростове-на-Дону.
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