Чиновницу Минпрома Ростовской области арестовали по подозрению в мошенничестве

Сотрудницу министерства задержали по статье о мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону под домашний арест отправили начальницу отдела донского министерства промышленности и энергетики Светлану Ким. Об этом со ссылкой на Ленинский районный суд донской столицы передает «Интерфакс».

- Подозреваемая находится под домашним арестом до 5 ноября, - говорится в сообщении.

Предварительно, чиновницу задержали по статье о мошенничестве. Ранее уголовное дело завели из-за необоснованного выделения субсидии в размере 36 млн рублей на строительство заправки в Ростове-на-Дону.

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