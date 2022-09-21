В Ростове автобус переехал ногу 85-летней пенсионерке

Очевидцы рассказали, что женщину увезла скорая помощь. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В среду, 21 сентября, в Ростове произошло дорожное происшествие с участием общественного транспорта. Как рассказал собственный источник «КП-Ростов-на-Дону», инцидент произошел около одиннадцати часов утра на улице Киргизская, что в Первомайском районе донской столицы.

Ростовчане рассказали, что 85-летняя пенсионерка, по предварительным данным, попала под колеса автобуса № 96 "Ст. Первомайская - ГПЗ-10". В результате, у пенсионерки - перелом левой ноги.

Очевидцы вызвали на место ЧП скорую. Быстро приехавшие на место медики оказали первую помощь и увезли пожилую женщину в ближайшую больницу.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку, после которой будут известны все обстоятельства случившегося.

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