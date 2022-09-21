В Ростове в Первомайском районе на четырех улицах перекроют движение

Со вторника, 21 сентября, проезд для автотранспорта будет ограничен на ряде улиц Ростова-на-Дону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со вторника, 21 сентября, проезд для автотранспорта будет ограничен на ряде улиц Ростова-на-Дону. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог донской столицы.

Так, движение автотранспорта будет ограничено по Вятской улице от Вятской, 10, до улицы 50-летия Ростсельмаша. Здесь до 18 декабря 2022 года будет вестись строительство канализационного коллектора. До 15 ноября в связи с прокладкой подземных коммуникаций в Канонерском переулке движение также будет перекрыто. Из-за прокладки газопровода машины до 19 октября не смогут проехать по Доватора около дома № 156/4 и по Интернациональной около дома № 13а.

С 3 октября ограничено движение будет по Казахской улице, от Казахской, 89б до Измаильского переулка, 152а. Проезд будет закрыт до 18 декабря и в переулке Ухтомском от дома № 33 до Казахской, 103.

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