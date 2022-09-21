72 млн рублей направили на поддержку малоимущих жителей Ростовской области

С начала года на поддержку людей с невысоким доходом было выделено 595 млн рублей. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области на социальную помощь малоимущим в сентябре 2022 года выделят более 72 млн рублей. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Отметим, что с начала года на такую форму поддержки из областного бюджета было направлено почти 595 млн рублей. Финансовую помощь оказали свыше 60 тысяч семей.

Добавим, малоимущими считаются люди с доходом меньше прожиточного минимума. В 2022 году в расчете на душу населения он должен составлять 13 085 рублей, для трудоспособного населения - 14 263 рубля, для пенсионеров - 11 253 рубля, для детей - 13 319 рублей. Эти цифры указаны в документации на интернет-портале властей региона.

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