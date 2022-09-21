С 26 сентября между Ростовом и Азовом начнут курсировать дополнительные электрички

Также с 1 октября ежедневными сделают еще два пригородных направления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 26 сентября между Ростовом-на-Дону и Азовом начнут курсировать четыре дополнительных пригородных электрички. Информацию об этом опубликовали на сайте СКЖД.

Так, два пригородных поезда будут перевозить пассажиров только в рабочие дни. Из донской столицы пассажиры смогут отправляться в 15:07, прибытие в Азов запланировали на 16:14. В обратном направлении составы будут выезжать в 16:28, на ростовском вокзале их планируют встречать в 17:26.

Кроме этого, еще два поезда введут для ежедневных поездок. В этом случае отправление из Ростова назначили на 12:31, прибытие на станцию Азов - на 13:36. Обратный рейс - в 14:09 прибытие в Ростов в 15:13.

Добавим, с 1 октября два пригородных направления сделают ежедневными. Речь идет об электричках № 6028 и 6027.

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