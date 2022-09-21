В Ростове женщина потеряла сбережения, желая купить блендер.
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
В Ростове местная жительница лишилась всех сбережений, желая купить блендер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В местный отдел полиции обратилась 42-летняя местная жительница и сообщила, что перешла по ссылке на популярный сайт, чтобы купить блендер. Но сначала она заполнила анкету, куда вписала все личные данные и данные банковской карты. Но женщина не смогла определиться с покупкой и вышла с сайта, но через некоторое время ей стали поступать смс-сообщения о том, что происходят списания с ее банковского счета. Так женщина лишилась более 25 тысяч рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - отмечается в сообщении.
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