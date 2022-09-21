В Ростове злоумышленники обманули пенсионерку на 220 тысяч рублей. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростове двух местных жителей заподозрили в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась пожилая ростовчанка и сообщила неизвестный мужчина по телефону убедил ее в том, что приходится ей внуком и попал в ДТП. Для компенсации причиненного вреда потерпевшему необходимо было передать посреднику 220 тысяч рублей. Встревоженная ростовчанка не сразу догадалась позвонить родственникам и убедиться в правдивости истории. Она вышла из подъезда и передала курьеру все свои сбережения. О том, что стала жертвой аферистов, она поняла уже позже, после общения с внуком.

Оперативники занялись поисками злоумышленников. Ими оказались 32-х и 26-летний местные жители. Ранее они уже были судимы за убийство, кражу и хранение, употребление и перевозку наркотиков. Но они были лишь посредниками, они забрали деньги и переслали их заказчику, а процент оставили себе. Позже стало известно, что мужчины были причастны еще к трем аналогичным преступлениям. Общая сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста. На данный момент полицейские проводят следственные и оперативные действия, направленные на задержание всех участников противоправной деятельности, - говорится в тексте сообщения.

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