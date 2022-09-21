В Ростовской области осудили бывшего главного инженера таганрогского водоканала

Слушания состоялись в Неклиновском районном суде Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области вынесли приговор по делу о массовой гибели рабочих на очистных сооружениях. Бывший главный инженер таганрогского водоканала получил 3 года и 6 месяцев колонии-поселения. Об этом днем 21 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Кроме основного наказания, специалисту также на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с обеспечением требований охраны труда и техники безопасности. Вердикт вынесли по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть нескольких работников»), - прокомментировали в инстанции.

Напомним, уголовное дело завели после гибели 12 человек на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка в мае 2021 года. По данным следствия, сотрудники предприятия, работали без разрешительных документов, а задержанный главный инженер не контролировал ход ремонта. Также сообщалось, что специалистам перед спуском не выдали средства защиты.

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