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Общество21 сентября 2022 13:04

В Ростове несколько поселков, дачи и рынок на сутки оставят без воды

Отключение проведут завтра утром
Ангелина СКИБА
Воды не будет из-за капитального ремонта насосной станции

Воды не будет из-за капитального ремонта насосной станции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону несколько поселков, дачи и рынок останутся на сутки без холодной воды. Коммунальный ресурс не будут подавать с 8 часов 22 сентября до 8 часов 23 сентября, предупреждает пресс-служба компании «Ростовводоканал».

- Отключения произведут в поселке Туполева, «Жемчужном», «Изумрудном», «Изумрудном-2», на территории ДНТ «Восток» и СТ «Лесовод», а также на рынке «Атлант», - говорится в сообщении.

Воды в указанных территориях не будет из-за капитального ремонта насосной станции на улице Днепропетровской.

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