Минтранс Ростовской области построит мост через Ростовское море за 902,6 млн рублей

Благодаря новому мосту в 2023 году будет решена проблема транспортной доступности северо-восточной части города. Фото: сайт правительства РО.

Минтранс Ростовской области ищет подрядчика для выполнения работ по строительству мостового перехода через водохранилище Ростовское море на автомобильной дороге Магистраль «Дон» - Камышеваха — Ростов-на-Дону. Аукцион был опубликован на сайте госзакупок.

Стоимость работ заказчик оценил в 902,6 миллиона рублей. В 2022 году на эти цели будет направлено 62,4 миллиона рублей, а в 2023 году — 782,3 миллиона рублей. Предусмотрительно заказчик рассчитал индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ, который составил 1,0846. Работы займут 14 месяцев. Их старт намечен уже на октябрь 2022 года. Завершить строительство моста планируется в ноябре 2023 года. Прием заявок на участие в аукционе окончится 6 октября, подрядчик будет определен 11 октября. Строительство будет реализовано в 39 этапов с использованием средств регионального бюджета.

Победитель аукциона должен будет осуществить разбивку осей опор моста, восстановить и закрепить оси трассы автодороги, разобрать существующую дорожную одежду, повалить деревья в Первомайском районе, а также вдоль улицы Днепропетровская от улицы Малахитовая, через водохранилище Ростовское Море далее по улице Кабалевского до улице Мусорского. После чего придется осуществить и компенсационное озеленение. Подрядчик обустроит основания дорожного полотна, выполнит устройство покрытия из асфальтобетона и бортовых камней с учетом примыканий. Также будут установлены бортовые камни с учетом примыканий и обустроены тротуары. Будут обеспечены подъезды к домам и установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

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