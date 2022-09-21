Цифровые сервисы «Ростелекома» получили официальное подтверждение российского происхождения Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» первым из федеральных операторов получил официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. Ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 году включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Все три платформы с нуля созданы командами внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком».

- «Ростелеком» подтвердил статус самого крупного ИТ-разработчика среди отечественных операторов связи — ни у кого больше нет одновременно такого количества высокоуровневых цифровых платформ, с нуля созданных собственными силами. Компания последовательно развивает и наращивает компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. И мы нацелены на создание конкурентоспособного отечественнгое ПО, — подчеркнул старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Мультимедийная платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность смотреть контент на любом устройстве. Wink в 2022 году вошел в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству активных подписчиков и объему продаж. В итоге кино, сериалы, концерты, познавательный и блогерский контент доступны на экране телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера (на портале wink.ru).

«Умный дом» от «Ростелекома» — это интегрированный цифровой сервис, который включает облачное видеонаблюдение, датчики безопасности и устройства для дистанционного управления домашним хозяйством. Компания занимает лидирующие позиции на этом рынке (более 80%), на платформе активировано уже более 420 тыс. видеокамер.

«Ростелеком. Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами в интересах застройщиков, управляющих компаний и владельцев жилья.

За стабильность и скорость работы умных сервисов отвечает уже созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура.