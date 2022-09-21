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Общество21 сентября 2022 13:35

Цифровые сервисы «Ростелекома» получили официальное подтверждение российского происхождения

Компания обеспечивает технологическую независимость цифровых сервисов для населения
Наталья ВЕСНИНА
Цифровые сервисы «Ростелекома» получили официальное подтверждение российского происхождения

Цифровые сервисы «Ростелекома» получили официальное подтверждение российского происхождения

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» первым из федеральных операторов получил официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. Ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 году включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Все три платформы с нуля созданы командами внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком».

- «Ростелеком» подтвердил статус самого крупного ИТ-разработчика среди отечественных операторов связи — ни у кого больше нет одновременно такого количества высокоуровневых цифровых платформ, с нуля созданных собственными силами. Компания последовательно развивает и наращивает компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. И мы нацелены на создание конкурентоспособного отечественнгое ПО, — подчеркнул старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Мультимедийная платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность смотреть контент на любом устройстве. Wink в 2022 году вошел в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству активных подписчиков и объему продаж. В итоге кино, сериалы, концерты, познавательный и блогерский контент доступны на экране телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера (на портале wink.ru).

«Умный дом» от «Ростелекома» — это интегрированный цифровой сервис, который включает облачное видеонаблюдение, датчики безопасности и устройства для дистанционного управления домашним хозяйством. Компания занимает лидирующие позиции на этом рынке (более 80%), на платформе активировано уже более 420 тыс. видеокамер.

«Ростелеком. Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами в интересах застройщиков, управляющих компаний и владельцев жилья.

За стабильность и скорость работы умных сервисов отвечает уже созданная «Ростелекомом» цифровая инфраструктура.