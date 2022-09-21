Жители Ростовской области смогут дистанционно получить кредит в Промсвязьбанке

Фото предоставлено пресс-службой банка

Для жителей Ростовской области стала доступна услуга дистанционного получения потребительского кредита в Промсвязьбанке, сообщает пресс-служба банка.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить онлайн-заявку на сайте банка. В ответ на указанный в заявке номер телефона в смс-сообщении придет предварительное решение о выдаче кредита. После этого клиент получит логин и пароль для доступа в приложение или интернет-банк.

Достаточно будет загрузить только электронные копии необходимых для получения займа документов. Банк проверит документы и в случае положительного решения клиент может выбрать доставку банковской карты для получения кредитных средств и договора банковского обслуживания. Банк свяжется с будущим заемщиком по телефону и согласует удобное время и адрес доставки.

После доставки карты заемщик сможет самостоятельно активировать сумму кредита, одобренную банком.

- Наш банк активно развивает дистанционные каналы обслуживания, чтобы любой житель России мог воспользоваться банковскими услугами в удобном формате, без визита в офис, - пояснил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса банка Марат Муллагалиев.

По его словам, расширение возможностей дистанционного обслуживания позволяет банку стать ближе к своим клиентам и сделать доступнее популярные банковские услуги для еще большего числа жителей российских регионов. Кредит наличными является одним из востребованных розничных продуктов.