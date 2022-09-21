Росприроднадзор обязал жителя Калмыкии ликвидировать незаконную плотину

Сооружение было возведено без соблюдения требований безопасности гидросооружений. Фото: Росприроднадзор по Ростовской области.

В Республике Калмыкия на основании постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа житель ликвидировал незаконное гидросооружение на реке Восточный Маныч. О чем сообщает региональный Росприроднадзор.

Плотину в Ики-Бурульском районе, перекрывающую русло реки Восточный Маныч, инспекторы обнаружили в ходе предпаводкового обследования. В весенний период здесь не проходила паводковая вода из Чограйского водохранилища. В результате был установлен владелец земельного участка, на котором находилась самовольная постройка. Сооружение было возведено без соблюдения требований безопасности гидросооружений, из-за чего могло причинить вред жизни и здоровью граждан.

По факту выявленного нарушения Росприроднадзор направил в суд иск к гражданину о необходимости ликвидировать незаконное гидросооружение. Рассмотрев материалы дела, суды трех инстанций поддержали требование Росприроднадзора, признав незаконным сооружение на Восточном Маныче. Суд обязал ликвидировать плотину. В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили гражданина об административной ответственности. После этого он приступил к исполнению требований.

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