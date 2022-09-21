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Общество21 сентября 2022 13:40

В Ростовской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Морозов

Фронтовику было 97 лет
Ангелина СКИБА
Николай Морозов прошел войну, был активным участником ветеранской организации

Николай Морозов прошел войну, был активным участником ветеранской организации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в 97 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Морозов, его не стало 20 сентября. Об этом сообщили в администрации города Новочеркасска.

Николай Васильевич трудился на Дону инженером-информатором в институте виноградства, вел общественную работу, а также был одним из самых активных участников ветеранской организации.

Война для фронтовика началась еще до призыва на службу. В 1942 году он пережил оккупацию родного села Гороховка Воронежской области, а на следующий год в 17 лет отправился в армию.

В 1944 году боец попал в минометную роту стрелкового полка 1-го Прибалтийского фронта. Артиллерист-разведчик принял участие во многих боях и сражениях, не раз спасал жизни своим однополчанам.

День Победы герой встретил в звании сержанта в прифронтовом госпитале - там он восстанавливался после контузии. За участие в боях Николай Морозов был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

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