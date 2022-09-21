В Ростовской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Морозов

Николай Морозов прошел войну, был активным участником ветеранской организации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области в 97 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Морозов, его не стало 20 сентября. Об этом сообщили в администрации города Новочеркасска.
Николай Васильевич трудился на Дону инженером-информатором в институте виноградства, вел общественную работу, а также был одним из самых активных участников ветеранской организации.
Война для фронтовика началась еще до призыва на службу. В 1942 году он пережил оккупацию родного села Гороховка Воронежской области, а на следующий год в 17 лет отправился в армию.
В 1944 году боец попал в минометную роту стрелкового полка 1-го Прибалтийского фронта. Артиллерист-разведчик принял участие во многих боях и сражениях, не раз спасал жизни своим однополчанам.
День Победы герой встретил в звании сержанта в прифронтовом госпитале - там он восстанавливался после контузии. За участие в боях Николай Морозов был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
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