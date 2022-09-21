Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2022 14:08

В Ростовской области уже сутки разыскивают 14-летнюю девочку

Юная жительница Дона пропала без вести после вечерней прогулки
Ангелина СКИБА
Если вы знаете, где находится девочка, нужно срочно сообщить об этом. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт»

Если вы знаете, где находится девочка, нужно срочно сообщить об этом. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области уже в течение суток разыскивают 14-летнюю жительницу одного из сел Неклиновского района. Вечером 20 сентября она вышла на прогулку и после этого не вернулась домой. Ориентировку в сети распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Какая была одежда, неизвестно.

Если вы видели школьницу или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске нашли пропавшего 11-летнего школьника

Мальчик не появлялся дома почти сутки (подробности)