В Ростовской области уже сутки разыскивают 14-летнюю девочку

Если вы знаете, где находится девочка, нужно срочно сообщить об этом. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области уже в течение суток разыскивают 14-летнюю жительницу одного из сел Неклиновского района. Вечером 20 сентября она вышла на прогулку и после этого не вернулась домой. Ориентировку в сети распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Какая была одежда, неизвестно.

Если вы видели школьницу или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или «112».

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