На содержание дорог в Шолоховском районе потратят более 1,1 миллиона рублей. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Шолоховском районе Ростовской области ищут подрядчика, который займется содержанием дорог. На эти нужды планируется направить более 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен районной службой муниципального хозяйства. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 27 сентября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется содержанием автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Шолоховского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 10 октября по 31 декабря

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